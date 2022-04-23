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    Эдмонтон — Колорадо. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.04.2022 в 04:00 начнется матч в НХЛ Эдмонтон — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 23.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Эдмонтон — Колорадо в НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Эдмонтон» — «Колорадо» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Колорадо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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