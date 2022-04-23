начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне НХЛ, 23.04.2022.

Последний матч между собой: «Питтсбург» — «Детройт» 11:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Детройт» — «Питтсбург». Коэффициент ставки — 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Детройт»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Детройт — Питтсбург.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам