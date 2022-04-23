Последний матч между собой: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бостон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.15.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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