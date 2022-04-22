В 03:00 22.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Тампа-Бэй» — «Торонто» 2:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Торонто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Тампа-Бэй»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Тампа-Бэй — Торонто.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100USD Новым игрокам