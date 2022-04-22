В 02:00 22.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Баффало» — «Нью-Джерси» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:8.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:8 (победит «Баффало»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Джерси — Баффало.

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