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    Лос-Анджелес — Чикаго. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.04.2022 в 05:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Лос-Анджелес — Чикаго

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    Лос-Анджелес и Чикаго начнут матч в 05:30 в регулярном сезоне НХЛ, 22.04.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Чикаго» — «Лос-Анджелес» 2:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Чикаго»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Чикаго.

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