Последний матч между собой: «Даллас» — «Эдмонтон» 5:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас». Коэффициент ставки — 2.35.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Эдмонтон»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Даллас.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 100USDНовым игрокам
Sportbet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету