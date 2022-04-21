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    Эдмонтон — Даллас. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.04.2022 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Эдмонтон — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:30 21.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Эдмонтон — Даллас в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Даллас» — «Эдмонтон» 5:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас». Коэффициент ставки — 2.35.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Даллас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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