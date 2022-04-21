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    Аризона — Чикаго. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.04.2022 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Аризона — Чикаго

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 21.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Аризона — Чикаго в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Чикаго» — «Аризона» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аризона» — «Чикаго». Коэффициент ставки — 1.99.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Чикаго»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Аризона — Чикаго.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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