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    Ванкувер — Оттава. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.04.2022 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Ванкувер — Оттава

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Ванкувер и Оттава начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 20.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Оттава» — «Ванкувер» 2:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:4 (победит «Ванкувер»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер — Оттава.

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