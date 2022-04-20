В 02:00 20.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Миннесота» — «Монреаль» 8:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монреаль» — «Миннесота» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.57 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Миннесота»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Миннесота.

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