В 05:00 19.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Нью-Джерси» — «Вегас» 3:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вегас» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 5.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Вегас»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Нью-Джерси.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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