В 05:30 19.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч между собой: «Даллас» — «Ванкувер» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ванкувер» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Ванкувер»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер — Даллас.

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