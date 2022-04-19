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    Ванкувер — Даллас. Смотреть онлайн в прямом эфире

    19.04.2022 в 05:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Ванкувер — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:30 19.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Ванкувер — Даллас в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Даллас» — «Ванкувер» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ванкувер» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Ванкувер»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер — Даллас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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