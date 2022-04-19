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    Фетисов — об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ: Может быть, в лиге знают, что никто к нам больше не приедет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном изменении в регламенте по поводу лимита на легионеров в КХЛ.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    Ранее появилась информация, что лимит на легионеров в КХЛ может быть снижен до 3 хоккеистов

    «Конкуренция в лиге снизится. У нас и так уровень мастерства очень низкий, это видно по плей-офф. Иностранцы — это и есть та самая конкуренция, цена-качество.

    Не знаю, хватит ли у нас своих игроков. Уровень лиги и так уже упал. Я не вижу продуктивности нашего хоккея.

    Любое искусственное решение может привести к тому, что уровень хоккея упадет. Может быть, в лиге знают, что никто к нам больше не приедет», — сказал Фетисов «Спорт-Экспресс».

    На данный момент в КХЛ каждая российская команда может заявить не более пяти легионеров на матч. Ограничений по числу хоккеистов в заявке на сезон нет.

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