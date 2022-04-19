Фетисов — об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ: Может быть, в лиге знают, что никто к нам больше не приедет

Двукратный олимпийский чемпионвысказался о возможном изменении в регламенте по поводу лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее появилась информация, что лимит на легионеров в КХЛ может быть снижен до 3 хоккеистов

«Конкуренция в лиге снизится. У нас и так уровень мастерства очень низкий, это видно по плей-офф. Иностранцы — это и есть та самая конкуренция, цена-качество.

Не знаю, хватит ли у нас своих игроков. Уровень лиги и так уже упал. Я не вижу продуктивности нашего хоккея.

Любое искусственное решение может привести к тому, что уровень хоккея упадет. Может быть, в лиге знают, что никто к нам больше не приедет», — сказал Фетисов «Спорт-Экспресс».

На данный момент в КХЛ каждая российская команда может заявить не более пяти легионеров на матч. Ограничений по числу хоккеистов в заявке на сезон нет.