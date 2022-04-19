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    Чикаго — Калгари. Смотреть онлайн в прямом эфире

    19.04.2022 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Чикаго — Калгари

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Чикаго и Калгари начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 19.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Чикаго» — «Калгари» 1:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Чикаго»).

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