В 05:00 19.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Каролина» — «Аризона» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:3 (победит «Аризона»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Аризона — Каролина.

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