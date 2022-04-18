ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии«Ливерпуль» укрепился в вере: невозможное возможно
  • 17:32
    • Циципас защитил титул на «Мастерсе» в Монте-Карло
  • 15:35
    • Касаткина сразится с Гауфф на старте турнира в Штутгарте, Квитова — с Плишковой
  • 21:29
    • «Сельта» на выезде одолела «Атлетик»
  • 21:20
    • ПСВ в 10 раз выиграл Кубок Нидерландов
  • 20:31
    • «Челси» победил «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии
    Все новости спорта

    Анахайм — Коламбус. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.04.2022 в 03:30 начнется матч в НХЛ Анахайм — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:30 18.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Анахайм — Коламбус в НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Коламбус» — «Анахайм» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Анахайм»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Коламбус.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100USDНовым игрокам

    Sportbet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 100 USD для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остались ли у «Реала» силы на «Севилью» после Лиги чемпионов?
  • «Севилья» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» прервать серию «Марселя»?
  • «ПСЖ» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • «Магнитка» готова устроить ЦСКА «теплый» прием
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Торонто — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ванкувер — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие