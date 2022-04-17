начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 17.04.2022.

Последний матч между собой: «Монреаль» — «Вашингтон» 2:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монреаль» — «Вашингтон». Коэффициент ставки — 2.46 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:5. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 5:5.

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