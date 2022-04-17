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    Лос-Анджелес — Коламбус. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.04.2022 в 05:30 начнется матч в НХЛ Лос-Анджелес — Коламбус

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    Лос-Анджелес и Коламбус начнут матч в 05:30 в НХЛ, 17.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Коламбус» — «Лос-Анджелес» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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