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    Даллас — Сан-Хосе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.04.2022 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Даллас — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 17.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Даллас — Сан-Хосе в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Сан-Хосе» — «Даллас» 4:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Даллас» — «Сан-Хосе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Сан-Хосе.

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