В 22:00 16.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Сент-Луис» — «Миннесота» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Луис» — «Миннесота». Коэффициент ставки — 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Сент-Луис»).

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