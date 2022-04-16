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    Флорида — Виннипег. Смотреть онлайн в прямом эфире

    16.04.2022 в 02:00 начнется матч в НХЛ Флорида — Виннипег

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 16.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Флорида — Виннипег в НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Виннипег» — «Флорида» 3:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флорида» — «Виннипег» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.67.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Флорида»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Виннипег.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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