начнут матч в 23:00 в НХЛ, 16.04.2022.

Последний матч между собой: «Эдмонтон» — «Вегас» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:8.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:8 (победит «Вегас»).

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