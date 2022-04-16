начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне НХЛ, 16.04.2022.

Последний матч между собой: «Бостон» — «Питтсбург» 2:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бостон» — «Питтсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Питтсбург»).

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