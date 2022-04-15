Последний матч между собой: «Калгари» — «Вегас» 6:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Калгари» — «Вегас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Калгари»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Вегас.
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонусы 50USDНовым игрокам
Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету