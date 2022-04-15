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    Калгари — Вегас. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.04.2022 в 04:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Калгари — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Калгари и Вегас начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 15.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Калгари» — «Вегас» 6:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Калгари» — «Вегас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Калгари»).

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