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    Даллас — Миннесота. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.04.2022 в 03:00 начнется матч в НХЛ Даллас — Миннесота

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Даллас и Миннесота начнут матч в 03:00 в НХЛ, 15.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Миннесота» — «Даллас» 3:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота». Коэффициент ставки — 2.01.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Миннесота.

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