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    Чикаго — Сан-Хосе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.04.2022 в 03:30 начнется матч в НХЛ Чикаго — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:30 15.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Чикаго — Сан-Хосе в НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Чикаго» — «Сан-Хосе» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Чикаго»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Сан-Хосе.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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