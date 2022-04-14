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    Виннипег — Сиэтл Кракен. Смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2022 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Виннипег — Сиэтл Кракен

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Виннипег и Сиэтл Кракен начнут матч в 03:30 в регулярном сезоне НХЛ, 14.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Виннипег» — «Сиэтл Кракен» 5:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Сиэтл Кракен»).

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