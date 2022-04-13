начнут матч в 02:00 в НХЛ, 13.04.2022.

Последний матч между собой: «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Каролина»).

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