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    Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.04.2022 в 02:00 начнется матч в НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нью-Йорк Рейнджерс и Каролина начнут матч в 02:00 в НХЛ, 13.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Каролина»).

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