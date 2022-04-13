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    Миннесота — Эдмонтон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.04.2022 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Миннесота — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Миннесота и Эдмонтон начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 13.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Эдмонтон» — «Миннесота» 3:7 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Миннесота»).

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