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    Даллас — Тампа-Бэй. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.04.2022 в 04:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Даллас — Тампа-Бэй

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:30 13.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Даллас — Тампа-Бэй в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Тампа-Бэй» — «Даллас» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Даллас» — «Тампа-Бэй» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.44.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Тампа-Бэй»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Тампа-Бэй.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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