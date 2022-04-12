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    ЦСКА — СКА. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.04.2022 в 19:00 начнется матч в Кубке Гагарина по хоккею ЦСКА — СКА

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    ЦСКА и СКА начнут матч в 19:00 в Кубке Гагарина по хоккею, 12.04.2022.

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    Последний матч между собой: «СКА» — «ЦСКА» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «СКА». Коэффициент ставки — 2.07.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «ЦСКА»).

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