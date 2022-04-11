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    Тампа-Бэй — Баффало. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.04.2022 в 00:00 начнется матч в НХЛ Тампа-Бэй — Баффало

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Тампа-Бэй и Баффало начнут матч в 00:00 в НХЛ, 11.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Баффало» — «Тампа-Бэй» 1:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Баффало» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Тампа-Бэй»).

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