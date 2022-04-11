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    Оттава — Виннипег. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.04.2022 в 02:30 начнется матч в НХЛ Оттава — Виннипег

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Оттава и Виннипег начнут матч в 02:30 в НХЛ, 11.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Виннипег» — «Оттава» 2:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Виннипег». Коэффициент ставки — 2.72.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Оттава»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Виннипег.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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