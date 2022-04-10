В 03:00 10.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Луис» — «Нью-Йорк Айлендерс». Коэффициент ставки — 2.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сент-Луис — Нью-Йорк Айлендерс.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам