В 01:00 10.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Флорида» — «Нэшвилл» 4:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нэшвилл» — «Флорида». Коэффициент ставки — 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Нэшвилл»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нэшвилл — Флорида.

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