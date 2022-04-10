В 02:30 10.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч между собой: «Анахайм» — «Филадельфия» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Филадельфия» — «Анахайм». Коэффициент ставки — 2.41 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Анахайм»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия — Анахайм.

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