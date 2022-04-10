ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Петр Ян и Алджамейн СтерлингАнонс карда UFC 273
  • 21:41
    • Хэт-трик Сона позволил «Тоттенхэму» разгромить «Астон Виллу»
  • 21:35
    • «Зенит» всухую переиграл «Ахмат»
  • 19:13
    • «Мальорка» обыграла мадридский «Атлетико» реализовав пенальти
  • 18:51
    • «Челси» разгромил «Саутгемптон» на выезде — 0:6
  • 17:23
    • «Металлург» разгромил «Трактор» в гостях — 6:0
    Все новости спорта

    Филадельфия — Анахайм. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.04.2022 в 02:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Филадельфия — Анахайм

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:30 10.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Филадельфия — Анахайм в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Анахайм» — «Филадельфия» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Филадельфия» — «Анахайм». Коэффициент ставки — 2.41.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Анахайм»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия — Анахайм.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100USDНовым игрокам

    Sportbet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 100 USD для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Петр Ян должен наказать выскачку Стерлинга
  • Ян — Стерлинг. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Сливочные» еще ближе станут к золоту
  • «Реал» Мадрид — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Парижане всухую одолеют аутсайдера
  • «Клермон» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ян — Стерлинг
  • Прочие
  • Завтра в 06:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Клермон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.19
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие