В 22:00 09.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Питтсбург» — «Вашингтон» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Питтсбург» — «Вашингтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Вашингтон»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Питтсбург — Вашингтон.

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