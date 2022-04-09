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    Флорида — Баффало. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.04.2022 в 02:00 начнется матч в НХЛ Флорида — Баффало

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Флорида и Баффало начнут матч в 02:00 в НХЛ, 09.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Баффало» — «Флорида» 3:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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