начнут матч в 02:00 в НХЛ, 09.04.2022.

Последний матч между собой: «Баффало» — «Флорида» 3:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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