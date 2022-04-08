ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арно Данжума«Субмарина» все еще на ходу. Эмери выжимает из команды по максимуму
  • 19:39
    • «Магнитка» одержала волевую победу над «Трактором» и повела в серии
  • 19:23
    • Бензема назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 18:57
    • Миранчук начнет матч с «Лейпцигом» в запасе «Аталанты»
  • 15:23
    • В Бразилии хотят, чтобы после ЧМ-2022 сборную возглавил Гвардиола
    Все новости спорта

    Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург. Смотреть онлайн в прямом эфире

    08.04.2022 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нью-Йорк Рейнджерс и Питтсбург начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 08.04.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.34.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100USDНовым игрокам

    Sportbet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 100 USD для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барса» выиграть на поле «Айнтрахта»?
  • «Айнтрахт» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Трактор» с размахом начнет домашнюю часть серии?
  • «Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Встреча двух атакующих команд
  • «Лейпциг» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.24
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие