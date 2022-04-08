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    Даллас — Торонто. Смотреть онлайн в прямом эфире

    08.04.2022 в 03:30 начнется матч в НХЛ Даллас — Торонто

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Даллас и Торонто начнут матч в 03:30 в НХЛ, 08.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Торонто» — «Даллас» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Даллас» — «Торонто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Торонто»).

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