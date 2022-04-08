начнут матч в 03:30 в НХЛ, 08.04.2022.

Последний матч между собой: «Торонто» — «Даллас» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Даллас» — «Торонто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Торонто»).

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