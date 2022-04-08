В 19:30 08.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «СКА» 6:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «СКА». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «СКА»).

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