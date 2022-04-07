начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 07.04.2022.

Последний матч между собой: «Ванкувер» — «Вегас» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вегас» — «Ванкувер». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Вегас»).

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