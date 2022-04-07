начнут матч в 02:30 в НХЛ, 07.04.2022.

Последний матч между собой: «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Коэффициент ставки — 2.36 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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