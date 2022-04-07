начнут матч в 17:00 в Кубке Гагарина по хоккею, 07.04.2022.

Последний матч между собой: «Металлург Мг» — «Трактор» 4:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Трактор» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 3.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Металлург Мг»).

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