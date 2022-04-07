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    Сент-Луис — Сиэтл Кракен. Смотреть онлайн в прямом эфире

    07.04.2022 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сент-Луис — Сиэтл Кракен

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сент-Луис и Сиэтл Кракен начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 07.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Кракен» — «Сент-Луис» 0:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Луис» — «Сиэтл Кракен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Сиэтл Кракен»).

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