ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаШаткое преимущество. «Ман Сити» воспользовалось единственной ошибкой «Атлетико»
  • 14:30
    • Судьи Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона
  • 14:20
    • Вратарь «Вильярреала» Рульи: Мы хотим войти в историю матчем с «Баварией»
  • 13:55
    • Тульский «Арсенал» объявил об уходе Давиташвили
  • 13:35
    • Тимо Вернер может продолжить карьеру в Серии А
  • 13:10
    • Реми Кабелла продолжит карьеру в «Монпелье»
    Все новости спорта

    Гарпенлёв: Шведы, продолжающие играть в российских клубах, смогут сыграть на ЧМ-2022

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сборная Швеции
    Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв рассказал, будут ли привлекаться к игре за сборную Швеции игроки, которые остались выступать в российских и белорусских клубах.

    Юхан Гарпенлёв
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юхан Гарпенлёв

    «Никаких ограничений, что я не могу вывозить игроков, которые начали сезон в КХЛ и сейчас имеют контракт, я не получал», — цитирует Гарпенлёва HockeyNews.se.

    Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила сборные, которые заменят Россию и Беларусь на чемпионате мира — 2022 — это Франция и Австрия.

    Ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Реал» сыграют вничью?
  • «Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.58
    •
  • ЦСКА начнет домашнюю серию с победы?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Подводники» дома устоят против грозного соперника
  • «Вильярреал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Топ-5 отчаянных прогнозов на 1/4 Лиги чемпионов
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Даллас — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие