Гарпенлёв: Шведы, продолжающие играть в российских клубах, смогут сыграть на ЧМ-2022

Юхан Гарпенлёв Фото: globallookpress.com
«Никаких ограничений, что я не могу вывозить игроков, которые начали сезон в КХЛ и сейчас имеют контракт, я не получал», — цитирует Гарпенлёва HockeyNews.se.
Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила сборные, которые заменят Россию и Беларусь на чемпионате мира — 2022 — это Франция и Австрия.
Ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок.