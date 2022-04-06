ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В прошлом году «Челси» выиграл у «Реала» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:0Пять причин, почему «Челси» снова выиграет у «Реала»
  • 21:06
    • «Бенфика» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
  • 21:00
    • «Манчестер Сити» и «Атлетико» назвали составы на четвертьфинальный матч ЛЧ
  • 19:37
    • «Трактор» обыграл «Магнитку» и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина
  • 15:52
    • «Реал» полетит на матч с «Челси» без Анчелотти
  • 15:41
    • «Ювентус» нашёл замену Пауло Дибале в «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Даллас — Нью-Йорк Айлендерс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.04.2022 в 03:30 начнется матч в НХЛ Даллас — Нью-Йорк Айлендерс

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Даллас и Нью-Йорк Айлендерс начнут матч в 03:30 в НХЛ, 06.04.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Даллас» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Нью-Йорк Айлендерс». Коэффициент ставки — 2.23.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Нью-Йорк Айлендерс.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100USDНовым игрокам

    Sportbet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 100 USD для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Реал» сыграют вничью?
  • «Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.58
    •
  • ЦСКА начнет домашнюю серию с победы?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Подводники» дома устоят против грозного соперника
  • «Вильярреал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Топ-5 отчаянных прогнозов на 1/4 Лиги чемпионов
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Вашингтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вегас — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Анахайм — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие