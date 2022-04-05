Последний матч между собой: «Торонто» — «Тампа-Бэй» 3:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Торонто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.
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