В 03:00 05.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Сент-Луис» — «Аризона» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Аризона»).

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