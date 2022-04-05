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    Металлург Мг — Трактор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    05.04.2022 в 17:00 начнется матч в плей-офф КХЛ Металлург Мг — Трактор

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 05.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Металлург Мг — Трактор в плей-офф КХЛ.

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    Последний матч между собой: «Металлург Мг» — «Трактор» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Мг» — «Трактор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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